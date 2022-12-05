ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 на нас чекає протистояння між збірними Японії та Хорватії, яке пройде на стадіоні Аль-Джануб.

ПОНЕДІЛОК, 5 ГРУДНЯ, 17:00. АЛЬ-ДЖАНУБ, АЛЬ-ВАКРА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІСМАЇЛ ЕЛЬФАТ (США). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO, СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Японія поряд із збірною Марокко стала однією з головних сенсацій групового етапу чемпіонату світу-2022. Ще перед стартом мундіалю теоретично можна було припустити, що "самураї" зможуть здивувати та пробитися до плей-оф... Але щоб виграти свою групу, в якій були такі мастодонти серед національних збірних як Іспанія та Німеччина, — це вже мало хто міг прогнозувати. Проте це сталося.

Сбірна Японії вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2022 як переможець квартету E, сенсаційно обігравши в останній грі групового етапу збірну Іспанії з рахунком 2:1. Вони ніколи не виходили далі цієї стадії чемпіонату світу, тричі вибувши саме в 1/8 фіналу, у тому числі в 2018 році, коли їх вибила з турніру збірна Бельгії. Зараз же бельгійців не буде навіть у плей-оф катарського мундіалю, а японську команду, в якій зібрано мікс із футболістів провідних європейських чемпіонатів та місцевої першості, очікує зустріч із фіналістом минулого чемпіонату світу. Але навряд "самураїв" це лякає — на груповому етапі вони вже обігравали й Іспанію, і Німеччину.

Ні для кого не є секретом те, що основний кістяк національної збірної Хорватії здебільшого проводить свій останній мундіаль. Але навіть у 37 років лідер "шашкових" Лука Модрич демонструє високий клас як на клубному, так і та міжнародному рівні, а ми, у свою чергу, знову побачимо його збірну у плей-оф чемпіонату світу.

Збірна Хорватії зіграла в нульову нічию з Бельгією в останньому матчі групового етапу, чого виявилось достатньо, щоб гарантувати собі місце в 1/8 фіналу ЧС-2022. Вище команди Златка Далича опинилася лише ще одна сенсація катарського мундіалю — збірна Марокко, з якою хорвати також зіграли у нульову нічию. Підозрюємо, що і з Японією матч навряд чи буде результативним, а володаря путівки до чвертьфіналу, ймовірно, визначити за підсумками основного часу не вдастся.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Златко Далича. Так, на перемогу Хорватії пропонується коефіцієнт 2,08, тоді як потенційний успіх Японії оцінюється показником 4,02. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,33.

ГРУПОВИЙ ЕТАП ЧС-2022

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Японія (3-4-3): Гонда (Сімідзу С-Палс) — Томіясу (Арсенал), Танігучі (Кавасакі Фронтале), Йосіда (Шальке) — Іто (Реймс), Моріта (Спортінг Л), Танака (Фортуна Д), Нагатомо (ФК Токіо) — Доан (Фрайбург), Асано (Бохум), Камада (Айнтрахт)

Хорватія (4-3-3): Лівакович (Динамо Загреб) — Юранович (Селтік), Ловрен (*404*), Гвардіол (РБ Лейпциг), Соса (Штутгарт) — Модрич (Реал Мадрид), Брозович (Інтер), Ковачич (Челсі) — Крамарич (Гоффенгайм), Лівая (Хайдук), Перішич (Тоттенгем)

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