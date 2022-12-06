ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 на нас чекає протистояння між збірними Португалії та Швейцарії, яке пройде на стадіоні Лусаїл Айконік.

ВІВТОРОК, 6 ГРУДНЯ, 21:00. ЛУСАЇЛ АЙКОНІК, ЛУСАЇЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕЗАР АРТУРО РАМОС (МЕКСИКА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO, СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Цей чемпіонат світу безперечно стане останнім для лідера збірної Португалії Кріштіану Роналду, тому він точно бажає поставити останню "галочку" у своїй і без того визначній кар'єрі та здобути перемогу на чемпіонаті світу. Щоправда, сьогодні роль "першої скрипки" в стані португальської команди належить далеко не КріРо, а його вже колишньому одноклубнику по Манчестер Юнайтед Бруну Фернандешу, який записав на свій рахунок два голи та два асисти у двох матчах групового етапу.

Підопічні Фернанду Сантуша пробилися до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з першого місця у групі H, здобувши перемоги над збірними Гани та Уругваю, але поступившись Південній Кореї у третьому турі. Проте поразку Португалії цілком можна списати на те, що турнірні завдання на той момент вже були вирішені, а на поле вийшов практично повністю ротаційний склад. У першому матчі плей-оф мундіалю буде абсолютно інша команда порівнянно з тим, що ми бачили проти корейців.

Щодо майбутнього суперника Португалії, то тренер збірної Швейцарії Мурат Якін зберіг схожий склад на всі три групові поєдинки та задіяв лише невелику ротацію. Потенційна перемога над португальської збірної виведе їх до чвертьфіналу чемпіонату світу вперше з 1954 року — той мундіаль був для швейцарців домашнім.

На груповому етапі збірна Швейцарії потрапила до однієї групи з головним фаворитом на тріумф на чемпіонаті світу в Катарі – збірної Бразилії. І за рахунок перемоги в спекотному матчі останнього туру над Сербією (3:2) команда Якіна здобула путівку до плей-оф, посівши друге місце і поступившись "селесао" лише за додатковими показниками. До речі, єдиної поразки у групі швейцарці також зазнали від бразильців, але при цьому пропустили лише один гол. Чи зможуть Граніт Джака та компанія створити проблеми для іншої португальмовної збірної?

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Фернанду Сантуша. Так, на перемогу Португалії пропонується коефіцієнт 1,93, тоді як потенційний успіх Швейцарії оцінюється показником 4,66. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,36.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Португалія (4-3-1-2): Кошта (Порту) — Канселу (Манчестер Сіті), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Пепе (Порту), Далот (Манчестер Юнайтед) — Невеш (Вулвергемптон), Карвалью (Бетіс), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті) — Фернандеш (Манчестер Юнайтед) — Леау (Мілан), Роналду (Манчестер Юнайтед)

Швейцарія (4-2-3-1): Зоммер (Боруссія М) — Відмер (Майнц), Аканджі (Манчестер Сіті), Шер (Ньюкасл), Рікардо Родрігес (Торіно) — Джака (Арсенал), Фройлер (Ноттінгем Форест) — Шакірі (Чикаго Файр), Соу (Айнтрахт), Варгас (Аугсбург) — Емболо (Монако)

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