ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги прогноз на майбутні матчі чемпіонату світу, який проходить в Катарі.

У 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 за 4 грудня на нас чекають два цікаві матчі: Японія зустрінеться з Хорватією, а Бразилії протистоятиме Республіка Корея.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЯПОНІЯ — ХОРВАТІЯ

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Златко Далича. Так, на перемогу Хорватії пропонується коефіцієнт 2,08, тоді як потенційний успіх Японії оцінюється показником 4,02. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,33.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Ви повинні пам'ятати, що ставки – це ризик і не місце для заробітку. А ось задовольнити спортивний азарт — непогана можливість, а також перевірити, наскільки добре ви знаєтеся на спорті і конкретно у футболі.

У цьому матчі ми не очікуємо великої кількості забитих м'ячів, тому пропонуємо вам звернути увагу на подію "Тотал менше 2,5" з коефіцієнтом 1,65.

Любителі гарних футбольних історій можуть спробувати удачу та поставити на прохід збірної Японії у наступну стадію з коефіцієнтом 2,53.

Матч Японія — Хорватія відбудеться 5 грудня о 17:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.

прогноз 1:0

ПРОГНОЗ НА МАТЧ БРАЗИЛІЯ — РЕСПУБЛІКА КОРЕЯ

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Тіте. Так, на перемогу Бразилії пропонується коефіцієнт 1,33, тоді як потенційний успіх Кореї оцінюється показником 10,93. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,44.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Відповідь на питання щодо явного лідера цього протистояння більш ніж очевидна — це збірна Бразилії.

Проте, на нашу думку, збірній Південної Кореї вдасться забити бодай один м'яч. Зважаючи на це, радимо звернути увагу на такі події: "обидві команди заб'ють" з коефіцієнтом з коефіцієнтом 2,34 і "тотал Республіки Корея більше 0,5" з коефіцієнтом 2,14.

Матч Бразилія — Республіка Корея відбудеться 5 грудня о 21:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.