ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги прогноз на майбутні матчі чемпіонату світу, який проходить в Катарі.

У 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 за 6 грудня на нас чекають два цікаві матчі: Марокко зустрінеться з Іспанією, а Португалії протистоятиме Швейцарія.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ МАРОККО — ІСПАНІЯ

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу Іспанії пропонується коефіцієнт 1,61, тоді як потенційний успіх Марокко оцінюється показником 6,66. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,86.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Ви повинні пам'ятати, що ставки – це ризик і не місце для заробітку. А ось задовольнити спортивний азарт — непогана можливість, а також перевірити, наскільки добре ви знаєтеся на спорті і конкретно у футболі.

Марокко щільно оборонятиметься, а Іспанія більшу частину ігрового часу шукатиме нечисленні можливості для ключової передачі у вільну зону.

Враховуючи це, в цьому матчі ми не очікуємо великої кількості забитих м'ячів, тому пропонуємо вам звернути увагу на подію "Тотал менше 2,5" з коефіцієнтом 1,68.

Матч Марокко — Іспанія відбудеться 6 грудня о 17:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.

ПРОГНОЗ 0:2

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ПОРТУГАЛІЯ — ШВЕЙЦАРІЯ

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Фернанду Сантуша. Так, на перемогу Португалії пропонується коефіцієнт 1,93, тоді як потенційний успіх Швейцарії оцінюється показником 4,66. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,36.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

На груповий стадії Швейцарія мінімально поступилася Бразилії (0:1), яка багатьма вважається чи не головним фаворитом на тріумф у Катарі загалом.

З огляду на це навряд чи швейцарці стануть легкою прогулянкою для Португалії, тому пропонуємо вам звернути увагу на подію "Фора Швейцарії (+1,0)".

Матч Португалія — Швейцарія відбудеться 6 грудня о 21:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.