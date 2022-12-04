ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Нецензурна брань "фахівця" спричинила сутичку між гравцями.

Під час матчу Сербія — Швейцарія, який завершився перемогою других та вильоту сербів з ЧС-2022, відбулось декілька скандальних епізодів.

Як відомо, декілька гравців збірної Швейцарії мають албанське коріння. А в Сербії та Албанії дуже непрості стосунки.

Після того, як Швейцарія забила другий гол у ворота сербів, головний тренер сербської команди Драган Стойкович непристойно повів себе на адресу футболістів команди суперника.

"Я ї*** ваших шиптарських матерів", — вигукнув фахівець.

Шиптар – слов'янізована форма самоназви албанців і є образливим клеймом цієї нації.