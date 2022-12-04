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  • ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    04 грудня 2022, 09:27

    Бразилія — Південна Корея. Історія протистояння

    Football.ua спільно з Parimatch Ukraine представляють до вашої уваги історію зустрічей команд, що сьогодні зіграють на чемпіонаті світу, який проходить у Катарі.

    Сон против селесао / Getty Images
    Сон против селесао / Getty Images 04 грудня 2022, 09:27

    Вже сьогодні у рамках 1/8 чемпіонату світу збірна Бразилії зіграє проти корейців. Parimatch Ukraine вважає шанси селесао набагато вищими і дає на їх вихід у чвертьфінал коефіцієнт 1,12.

    Незважаючи на синхронний вихід до півфіналу ЧС-2002, національні команди Бразилії та Південної Кореї ніколи не грали офіційних матчів. При цьому за простим запитом до пошукової системи можна знайти чимало посилань на фінали “воїнів Теджу” з селесао – але до ігор справжньої збірної Бразилії вони стосунку не мають.

    У Кореї ще на початку сімдесятих був створений Кубок Президента – щорічний літній товариський турнір, на який запрошувалися різні колективи, аж до збірних Таїланду та Індонезії. Їздили туди під ім'ям збірної Бразилії й місцеві клуби. 1984-го року Кубок взяв бразильський Бангу, 1982-го перше місце з “воїнами Теджу” розділив периферійний Операріо, а 1977-го турнір змогла виграти навіть молодь Сан-Паулу.

    Згодом Кубок Президента почав втрачати у значущості та припинив існування 1999-го, але контакти з бразильцями були вже налагоджені. Селесао зіграла з “воїнами Теджу” сім контрольних поєдинків: шести з них у Кореї, один на нейтральній території, в ОАЕ.

    Вперше справжня збірна Бразилії приїхала до Сеулу 1995-го року, у статусі чемпіонів світу. Ромаріо не дохав, але Дунга, Зе Роберто, Леонардо. Зіньйо, Жілмар були на місці – і навіть “підміна” була організована такими футболістами, як Едмундо. Дунга забив єдиний та переможний гол у матчі.

    Наступного разу селесао відвідала Корею за два роки – і склад ще більше радував іменами. Компанію Дунзi та Леонардо склали Таффарел, Кафу, Роберто Карлос, Алдаїр та “Феномен” Роналдо. І цей склад програвав складу ноунеймів понад сімдесят хвилин ігрового часу! Тільки на 83-й хвилині Роналдо з пенальті зрівняв рахунок, а наприкінці Сонні Андерсон провів переможний гол.

    А ось третій візит бразильців приніс “воїнам Теджу” перемогу. Гол Кім До Гуна дозволив корейцям стати першою азіатською командою, яка обіграла бразильців. І це знову ж таки не був випадок “лівого” складу: з перших хвилин матч розпочали Кафу, Зе Роберто, Рівалдо, Жуніньо та інші суперзірки.

    Наступні чотири матчі бразильці виграли. Більше того, обидві крупні перемоги селесао відбулися у двох останніх матчах. У 2019-му році по голи “воїнам Теджу” забили Коутіньо, Даніло та Пакета, а півроку тому перемогу 5:1 команді Тіте допомогли оформити дубль Неймара та голи Рішарлісона, Коутіньо та Жезуса. Поки що рахунок у протистоянні 6:1 за кількістю перемог і 18:4 за голами на користь бразильців.

    Нічиєї не буде й сьогодні.

    Віталій Пасічний, Football.ua

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