ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Форвард Аргентини прокоментував матч проти Австралії.

Збірна Аргентини напередодні втримала перемогу над Австралією на стадії 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022, завдяки чому вийшла до наступного раунду змагань.

Аргентина — Австралія 2:1 Відео голів та огляд матчу 03.12.2022

Нападник "альбіселесте" Ліонель Мессі, який провів 1000 зустріч у професійній кар’єрі та відзначився черговим голом, після завершення гри прокоментував події на футбольному полі.

"Щасливий, що зробив ще один крок до мети. Це була важка гра, дуже напружена в фізичному плані, хоча ми знали, що так воно й буде. Тільки нещодавно ми провели заключний матч на груповому етапі, а вже зараз мали грати першу гру в плей-оф, через що, відповідно, не встигли відпочити.

Це було великим приводом для хвилювань для нашої команди перед початком зустрічі. Зрештою, ми самі собі ускладнили завдання наприкінці гри, тож довелось постраждати задля перемоги.

Від початку і до кінця моя сім'я перебуває поруч зі мною. Щасливий, що маю можливість бачити своїх дітей на стадіоні, тому що вони вже достатньо дорослі й розуміють те, що відбувається на полі, переймаються через те, що їм подобається.

Решта сім’ї була поруч зі мною на Кубку Америки. Тьяго не знав, що таке переживати емоції чемпіонату світу раніше, але мав змогу відчути це сьогодні вперше. Він почувається схвильованим та щасливим, як і всі аргентинці.

Бачити, як моя сім'я святкує голи — це дає мені надію і робить щасливим. Я знаю, як вони переймаються через мене, як страждають. Це перший чемпіонат світу, на якому мої діти усвідомлюють, що насправді він означає. Особливе відчуття — бачити своїх дітей на трибунах, і те, що вони живуть так, як вони живуть, це захоплююче. Можливість ділитися з ними кожною хвилиною є особливою.

Я не думаю про свою тисячу матчів. Тільки сьогодні я дізнався, що є такий привід, хоча я думав, що бракує ще десь кілька матів до цієї позначки. Я живу моментом і насолоджуюся тим, що ми переживаємо зараз разом із країною.

Зараз нас чекає важкий матч проти Нідерландів. Вони грають дуже добре, вони ускладнять нам завдання. Це — чвертьфінал чемпіонату світу. Якщо від самого початку турніру нам було важко, то зараз — тим паче", — заявив аргентинський виконавець.

Матч Нідерланди — Аргентина відбудеться 9 грудня, о 21:00.