ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Керманич "Селесао" — про недавню травму лідера своєї команди.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 на нас чекає протистояння між збірними Бразилії та Південної Кореї, яке пройде на стадіоні 974.

Головний тренер бразильської команди Тіте прокоментував інформацію про те, що лідер і нападник його команди Неймар відновився після травми і готовий зіграти в матчі мундіалю.

"Неймар тренувався сьогодні вдень. Якщо нічого не зміниться, він зіграє. Але [рішення] залежить від конкретної підготовки. Якщо з ним все буде добре, він вийде на поле", — цитує слова Тіте офіційний сайт ФІФА.

Матч Бразилія — Республіка Корея відбудеться 5 грудня о 21:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.