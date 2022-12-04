ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Лідер "пентакампеоне" готовий допомогти своїй команді.

Один із лідерів збірної Бразилії Неймар зможе допомогти своїй національній команді у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу в Катарі проти Південної Кореї. Про це повідомляє Goal з посиланням на офіційні резурси збірної Бразиції.

Неймар травмувався у матчі першого туру групового етапу проти Сербії (2:0), після чого він пропустив дві гри.

Нагадаємо, матч Бразилія – Південна Корея відбудеться завтра, 5 грудня, о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.