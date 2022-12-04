ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець висловився щодо перемоги над поляками.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував перемогу над Польщею в 1/8 фіналу ЧС-2022.

"Це було нелегко, тому що збірна Польщі була добре організована, хотіла засмутити нас і відправилась у чветьфінал. Ми зробили тактичні перестанови у перерві, знайшли щось краще, ніж до матчу.

Кіліан Мбаппе? Він має здатність вирішувати багато проблем, тим краще для нас. З самого початку була єдність на полі. Це спільна радість, у нас буде трохи більше часу, ми будемо насолоджуватися моментом з нашими близькими та нашими сім'ями.

У якості фаворита ми могли лише пройти кваліфікацію. У нас є шість днів, щоб видихнути і підготуватися до цього чвертьфіналу. На даний момент важливо насолоджуватися та смакувати часом на чемпіонаті світу".

"Чи Мбаппе зараз найкращий гравець у світі? Я не об’єктивний, я француз і його тренер, але так, звичайно. Він готувався до цього Чемпіонату світу. Навіть якщо він не демонстрував свою найкращу гру протягом першого тайму, у нього є здатність змінюватись по ходу матчу.

Жиру — неймовірний гравець, зараз це багато хто говорить. Він пам'ятає, що його критикували, але Олів’є — це Олів’є зі своїм настроєм. Він правильно сприймає критику. Він, як і будь-який центрфорвард, віддає перевагу колективній перемозі", — сказав Дешам.