ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець дав свій коментар щодо матчу ЧС-2022.

Головний тренер збірної Польщі Чеслав Міхневич висловився про поразку збірній Франції в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022.

"Усі ми знали, що буде тяжкий матч проти французів. Ми хотіли показати на що здатні і зіграти не так, як у попередніх іграх. У першому таймі ми створили небезпечні моменти – може, не так багато, але ми мали чудовий шанс, коли рахунок був ще 0:0.

Потім сталося найстрашніше, що тільки могло статися з нами. На жаль, ми пропустили гол у роздягальню. Це ускладнило справу на другий тайм. Франція відчула себе впевненіше і зробила свою справу до кінця, забивши три голи.

Наша пригода сьогодні завершилася, ми програли чемпіонам світу та претендентам на титул у цьому році. Все могло скластися інакше, якби ми забили той важливий гол раніше", — цитує Міхневича видання Onet.

Раніше свій коментар щодо матчу дав головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам.