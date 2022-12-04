Футболіст висловився про здатність Ліонеля змінювати гру.
Алексіс Мак Аллістер, Getty Images
04 грудня 2022, 21:28
Півзахисник збірної Аргентини Алексіс Мак Аллісер розповів про феноменальне вміння Ліонеля Мессі змінювати гру команди.
"Ліонель Мессі — це неймовірна людина, легендарний футболіст. Коли все йде шкереберть, він виникає з нізвідки і творить магію. Ви самі це прекрасно бачите.
Його гра заслуговує на захоплення. В збірній Аргентини насолоджуються його вмінням змінити хід зустрічі щодня", — зізнався гравець.
Нагадаємо, що Аргентина в 1/8 фіналу ЧС-2022 переграла збірну Австралії та у чвертьфіналі зійдеться із Нідерландами.
Матч Аргентина — Нідерланди відбудеться дев'ятого грудня на Національному стадіоні у Лусаілі. Початок гри о 21:00.