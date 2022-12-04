ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболіст висловився про здатність Ліонеля змінювати гру.

Півзахисник збірної Аргентини Алексіс Мак Аллісер розповів про феноменальне вміння Ліонеля Мессі змінювати гру команди.

"Ліонель Мессі — це неймовірна людина, легендарний футболіст. Коли все йде шкереберть, він виникає з нізвідки і творить магію. Ви самі це прекрасно бачите.

Його гра заслуговує на захоплення. В збірній Аргентини насолоджуються його вмінням змінити хід зустрічі щодня", — зізнався гравець.

Нагадаємо, що Аргентина в 1/8 фіналу ЧС-2022 переграла збірну Австралії та у чвертьфіналі зійдеться із Нідерландами.

Матч Аргентина — Нідерланди відбудеться дев'ятого грудня на Національному стадіоні у Лусаілі. Початок гри о 21:00.