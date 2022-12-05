ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Хорвати відзначились цікавим статистичним показником.

Збірна Хорватії в рамках поєдинку стадії 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі в серії пенальті обіграла збірну Японії.

Як повідомляє статистичний портал Opta, для хорватської національної команди це вже сьомі екстратайми в восьми останніх матчах плей-оф на великих турнірах.

Зазначимо, що на стадії чвертьфіналу чемпіонату світу хорвати зустрінуться з переможцем пари Бразилія — Південна Корея.

Нагадаємо, що Перішич забив на кожному з трьох останніх чемпіонатів світу.