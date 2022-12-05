Хорвати відзначились цікавим статистичним показником.
Хорватія - Японія, getty images
05 грудня 2022, 19:54
Збірна Хорватії в рамках поєдинку стадії 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі в серії пенальті обіграла збірну Японії.
Як повідомляє статистичний портал Opta, для хорватської національної команди це вже сьомі екстратайми в восьми останніх матчах плей-оф на великих турнірах.
Зазначимо, що на стадії чвертьфіналу чемпіонату світу хорвати зустрінуться з переможцем пари Бразилія — Південна Корея.
Нагадаємо, що Перішич забив на кожному з трьох останніх чемпіонатів світу.