ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Форвард вписав своє ім'я в історію.

В рамках поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу в Катарі збірна Бразилії грає проти збірної Південної Кореї.

Неймар зумів відзначитись забитим голом в першій половині гри та вписав своє ім'я в історію.

Як повідомляє видання Squawka, Неймар став лише третім бразильцем, що зміг відзначитись на трьох чемпіонатах світу. До цього це вдавалось Пеле та Роналдо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Неймар наблизився до рекорду Пеле за голами за національну збірну Бразилії.