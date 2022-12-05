ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Стала відома третя пара 1/4 фіналу чемпіонату світу у Катарі.

Збірна Бразилії в рамках поєдинку чемпіонату світу у Катарі впевнено обіграла збірну Південної Кореї та кваліфікувалась у чвертьфінал.

Супротивником бразильців у матчі 1/4 стала збірна Хорватії, яка у матчі 1/8 фіналу обіграла Японію у серії післяматчевих пенальті.

Матч між Бразилією та Хорватією відбудеться у неділю, 9 грудня, о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, що ще однією парою чвертьфіналістів чемпіонату світу-2022 стала Нідерланди – Аргентина, що зіграє 9 грудня о 21:00.