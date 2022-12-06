ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Досвідчений захисник наблизився до Кафу.

Збірна Бразилії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі впевнено обіграла Південну Корею з рахунком 4:1.

За ходом гри у складі бразильської команди з'явився захисник Дані Алвес, для якого ця гра стала 126 за національну команду.

Завдяки цьому Дані Алвес обійшов Роберто Карлоса за матчами за збірну Бразилії. Попереду залишається захисник Кафу — на його рахунку 142 гри.

Нагадаємо, що на Football.ua доступно відео голів та огляд матчу між збірними Бразилії та Південної Кореї.