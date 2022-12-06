ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Ірландець похвалив бразильського футболіста.

У рамках 1/8 фіналу ЧС-2022 збірна Бразилії здолала Південну Корею, а колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Рой Кін оцінив виступ Каземіро.

"Каземіро — просто блискучий гравець. Потрібно віддати йому належне. Він проявляє себе щотижня, завжди знаєш, що отримаєш від нього — це величезний комплімент для гравця.

Ми постійно потрапляємо в цю пастку – не знаємо, чи гравці зможуть показати себе. Він завжди показує себе.

Він завоював важливі трофеї, прийшов до Манчестера Юнайтеда і дуже добре освоївся. Кілька років тому його несправедливо називали суто оборонним півзахисником, але це далеко не так", — сказав Рой Кін.

На поточному ЧС-2022 Каземіро провів 3 ігри та забив 1 гол.