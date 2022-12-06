Голкіпер похвалив гравців своєї команди.
Аліссон (ліворуч), Getty Images
06 грудня 2022, 14:27
Воротар збірної Бразилії Аліссон Бекер поділився думкою щодо складу "селесао".
"У нас у команді багато геніїв. Ця топова якість як на полі, так і на лаві для запасних. Ті, хто виходять на заміну – також роблять різницю.
Суперники грають проти Вінісіуса, Рафіньї та Рішарлісона, а потім на 70-й хвилині виходять Мартінеллі та Антоні. Суперники кажуть: "Що ми можемо зробити?" — наводить слова Алісона офіційний сайт ФІФА.
Нагадаємо, що у 1/4 фіналу ЧС-2022 збірна Бразилії зіграє проти Хорватії.