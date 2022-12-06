Це найгірший показник для команди за багато років.
Альваро Мората, getty images
06 грудня 2022, 18:35
Збірна Іспанії в рамках поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі грає проти збірної Марокко.
В першому таймі підопічні Луїса Енріке нанесли лише один удар, а команди так і не змогли відкрити рахунок.
Як повідомляє статистичний портал Opta, це найгірший показник для іспанської команди на чемпіонатах світу принаймні з 1966 року.
Нагадаємо що Серхіо Бускетс повторив рекорд Касільяса та Рамоса за кількістю матчів у складі збірної Іспанії.