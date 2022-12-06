Суперзірка футболу розпочне матч ЧС-2022 у запасі.
Сантуш та Роналду, Getty Images
06 грудня 2022, 20:55
Збірна Португалії в 1/8 фіналу зіграє проти збірної Швейцарії на стадіоні Лусаїл.
Головний тренер португальської команди Фернанду Сантуш буквально шокував вболівальників вибором стартового складу.
В стартові одинадцять він не включив багаторічного лідера команди та капітана Кріштіану Роналду, який розпочне матч на лаві запасних.
І таке станеться вперше за 14 років в офіційних поєдинках. Тоді Кріштіану не вийшов на поле також проти Швейцарії, а Португалія програла той поєдинок — 0:2.
Стартові склади дивіться в нас на сайті. За текстовою онлайн-трансляцією матчу стежте також на Football.ua.