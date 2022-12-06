ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Суперзірка футболу розпочне матч ЧС-2022 у запасі.

Збірна Португалії в 1/8 фіналу зіграє проти збірної Швейцарії на стадіоні Лусаїл.

Головний тренер португальської команди Фернанду Сантуш буквально шокував вболівальників вибором стартового складу.

В стартові одинадцять він не включив багаторічного лідера команди та капітана Кріштіану Роналду, який розпочне матч на лаві запасних.

І таке станеться вперше за 14 років в офіційних поєдинках. Тоді Кріштіану не вийшов на поле також проти Швейцарії, а Португалія програла той поєдинок — 0:2.

Стартові склади дивіться в нас на сайті. За текстовою онлайн-трансляцією матчу стежте також на Football.ua.