Українець також залишився враженим грою Марокко.
Буну, Getty Images
06 грудня 2022, 21:55
Воротар збірної Марокко Буну Яссін Буну став справжнім героєм матчу проти Іспанії, не пропустивши з гри та у серії пенальті.
Кіпер, який на клубному рівні грає за Севілью, повторив перфоманс колишнього воротаря збірної України Олександра Шовковського, який у 2006 році також не пропустив жодного голу у серії пенальті проти Швейцарії.
Шовковський у себе в Instagram привітав Буну та заявив, що вражений виходом Марокко в 1/4 фіналу.
"Цей Чемпіонат Світу вже став сенсаційним за деякими несподіваними для багатьох шанувальників футболу результатами!
Сподіваюсь — далі буде… Але сьогодні вітаю збірну Марокко з фантастичним виходом у чверть-фінал! А голкіпера з чудовою грою!", — написав Шовковський.