ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Українець також залишився враженим грою Марокко.

Воротар збірної Марокко Буну Яссін Буну став справжнім героєм матчу проти Іспанії, не пропустивши з гри та у серії пенальті.

Кіпер, який на клубному рівні грає за Севілью, повторив перфоманс колишнього воротаря збірної України Олександра Шовковського, який у 2006 році також не пропустив жодного голу у серії пенальті проти Швейцарії.

Шовковський у себе в Instagram привітав Буну та заявив, що вражений виходом Марокко в 1/4 фіналу.

"Цей Чемпіонат Світу вже став сенсаційним за деякими несподіваними для багатьох шанувальників футболу результатами!

Сподіваюсь — далі буде… Але сьогодні вітаю збірну Марокко з фантастичним виходом у чверть-фінал! А голкіпера з чудовою грою!", — написав Шовковський.