ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець заявив, що це обдумане рішення заздалегідь.

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш розповів перед матчем із Швейцарією, чому вирішив залишити Роналду у запасі.

"Ми готували тактичну схему декілька днів, тому все нормально. Чи зв'язано це з його грою проти Кореї? Ні! Це питання вже закрито!

Це було рішення з тактичної точки зору. Кріштіану Роналду був і залишається зразковим професіоналом своєї справи. Якщо він вийде на поле, то допоможе команді", — сказав тренер.

Нагадаємо, що Роналду вперше з 2008 року не вийшов в основі збірної Португалії в офіційних матчах.

За текстовою онлайн-трансляцією матчу між Португалією та Швейцарією стежте на Football.ua.