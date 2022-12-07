ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболіст не тренувався напередодні.

В матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Англії протистоятиме збірній Франції.

Основний центральний півзахисник Деклан Райс не зміг тренуватись з командою, яка готується до чветьфіналу у Катарі.

Як повідомляється, важливий гравець при виборі складу Гартом Саутгейтом пропустив тренування через хворобу. Він може пропустити матч.

Загалом 22 гравці тренувалися у складі збірної Англії в середу. Відсутній також був і Каллум Вілсон, у якого проблеми із м'язами після гри із Сенегалом.

Рахім Стерлінг і Бен Уайт досі відсутні після повернення до Великобританії з особистих причин.

Матч між Англією та Францією відбудеться у суботу, 10 грудня. Початок поєдинку — о 21:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе не тренувався з командою перед Англією.