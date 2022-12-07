Футболіст не тренувався напередодні.
Деклан Райс, Getty Images
07 грудня 2022, 21:25
В матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Англії протистоятиме збірній Франції.
Основний центральний півзахисник Деклан Райс не зміг тренуватись з командою, яка готується до чветьфіналу у Катарі.
Як повідомляється, важливий гравець при виборі складу Гартом Саутгейтом пропустив тренування через хворобу. Він може пропустити матч.
Загалом 22 гравці тренувалися у складі збірної Англії в середу. Відсутній також був і Каллум Вілсон, у якого проблеми із м'язами після гри із Сенегалом.
Рахім Стерлінг і Бен Уайт досі відсутні після повернення до Великобританії з особистих причин.
Матч між Англією та Францією відбудеться у суботу, 10 грудня. Початок поєдинку — о 21:00 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе не тренувався з командою перед Англією.