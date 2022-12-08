ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Захисник Англії прокоментував участь команди на мундіалі в Катарі.

Збірна Англії проводить підготовку до чвертьфінального протистояння проти Франції в рамках чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Центральний захисник "трьох левів" Гаррі Магвайр розповів про стан команди перед відповідальною грою.

"Як мені здається, на сьогоднішній день існує тільки одна відмінність поміж командами Англії зразка чемпіонату світу-2018 і теперішньою — ми дійсно віримо в те, що можемо здобути перемогу.

Тоді я також був частиною того колективу, і ми дійшли до півфіналу. Думаю, що багато хлопців були щасливі навіть від такого досягнення. Ми дійсно святкували можливість бути частиною півфіналу мундіалю. Бо знали, що щоб не трапилось у тому матчі, ви повернетесь додому в статусі справжнього героя, і всі будуть вам раді.

Думаю, що зараз у нашої команди вже є переконання, що ми повинні виграти цей турнір. Це хороша зміна в менталітеті. Звичайно, ми знаємо, як важко це буде зробити. Напевно, ще є п’ять-шість команд, які так само вірять у свій успіх.

Але в 2018 році ми, імовірно, не були однією з тих команд, які розмірковували подібним чином. А зараз є п’ять-шість збірних, що мислять так само, і ми — одна з них.

Критика на мій бік? Якщо чесно, я не дуже багато читаю преси. Радше десь схоплю якісь уривки інформації. Можливо, моя родина стикається з цим значно більше за мене. Я їм постійно кажу триматися подалі від дискусій у соціальних мережах, але, напевно, вони цього не роблять, тому що сьогодні це стало звичкою більшості людей.

Я розумію що мене критикують, але мені 29 років, я — капітан Манчестер Юнайтед, і провів 52 матчі за свою країну. Отже, коли я озираюся на свою кар’єру й розглядаю все в перспективі років, то я виглядаю для себе маленьким хлопчиком, що живе мрією. Я роблю те, що завжди хотів робити.

У тому стані, у якому я зараз перебуваю в моїй кар’єрі, я хочу почати вигравати трофеї. Останній рік був важким, і я не грав так добре, як у попередні п’ять років на найвищому рівні.

Але я думаю, що в історії футболу є тільки Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду, які є єдиними футболістами, чия кар’єра не зазнавала падінь.

У кожного професійного гравця є 15-річна кар’єра. Якщо тобі справді пощастить, на що насправді немає жодних шансів, особливо з огляду на всю пильну увагу, яка зараз прикута до захисників, то ти не матимеш провалів.

Я намагаюсь дістатись бодай ще однієї перемоги на великому турнірі, але для цього потрібно залишатись зосередженим і зберігати віру в себе", — заявив англійський виконавець.

Англія зіграє проти Франції 10 грудня, о 21:00.