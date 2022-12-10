ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Зірковий прогноз на ЧС-2022.

Черговий гість Зіркового прогнозу — екс-нападник київського Динамо. Верпаковскіс вважає, що Франція переможе Англію у додатковий час.

- Марісе, який прогноз на "битву за Ла-Манш"?

- Гадаю основний час гри завершиться внічию 1:1, а в додатковий час Франція дотисне англійців і переможе 2:1.

Наш партнер вбачає переможцем пари діючих чемпіонів світу. На їх вихід до 1/2 фіналу він дає коефіціент 1,8.

- Яку пару фіналістів бачите?

- Як на мене, найідеальніший фінал: Бразилія – Франція. Це дві найсильніші за грою команди. А чемпіоном, гадаю, стане Бразилія.

- А за кого вболіваєте на Мундіалі?

- За Аргентину.

На перемогу збірної Франції в основний час у цьому матчі Parimatch Ukraine дає коефіцієнт 2,5, на звитягу Англії – 3.1. Якщо ви, як і Маріс, вважаєте, що переможця пари буде визначено у додатковий час, то на Францію коефіцієнт 10, на Англію — 11.

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