ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Раніше англійський нападник вимушено вилітав з Катару до Великої Британії через озброєне пограбування свого будинку в Лондоні.

У чвертьфіналі чемпіонату світу-2022 у Катарі на нас чекає зустріч національних збірних Англії та Франції.

Як повідомляє Футбольна асоціація Англії (FA), нападник команди "трьох левів" Рахім Стерлінг повертається до розташування збірної Англії.

Раніше 28-річний англієць вимушено відлітав із Катару до Великої Британії, оскільки став жертвою збройного пограбування будинку у Лондоні.

"Форвард Челсі тимчасово залишав табір збірної, щоб вирішити сімейні справи. Проте тепер очікується, що він приєднається до команди в Аль-Вакра в п’ятницю (9 грудня) перед чвертьфіналом ЧС-2022 проти Франції", — сказано в заяві на офіційному сайті Футбольної ассоциації Англії.

Нагадаємо, що матч Англія — Франція відбудеться у суботу, 10 грудня, о 21:00 за київським часом. Слідкувати за подіями цього протистояння ви зможете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.