ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Під "сімейними причинами" малося на увазі пограбування будинку вінгера Челсі в Лондоні.

Нападник лондонського Челсі Рахім Стерлінг був відсутній у заявці збірної Англії на поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 проти Сенегалу, який завершився розгромною перемогою його команди з рахунком 3:0.

Напередодні цього протистояння прес-служба "трьох левів" опублікувала інформацію про те, що 27-річний англієць пропустить матч через сімейні обставини.

Як повідомляє журналіст The Telegraph Метт Лоу, Стерлінг став жертвою пограбування — будинок футболіста в Лондоні пограбували вночі у суботу, 3 грудня, за день до гри Англії з Сенегалом.

Через це Рахім вирішив терміново повернутися до Великої Британії, щоб перевірити благополуччя своєї родини. Після цього англійський вінгер планує повернутися до Катару, якщо все буде добре.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі чемпіонату світу-2022 збірна Англії зіграє із Францією. Матч відбудеться у суботу, 10 грудня, о 21:00 за київським часом.