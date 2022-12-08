Шведський форвард вболіває за свого колишнього одноклубника по Барселоні Ліонеля Мессі.
Златан Ібрагімович, getty images
08 грудня 2022, 12:50
Нападник Мілана Златан Ібрагімович дав прогноз на потенційного переможця чемпіонату світу-2022, що проходить у Катарі.
41-річний швед сподівається, що мундіаль виграє Ліонель Мессі та його збірна Аргентини.
"Я сподіваюся, що Аргентина виграє чемпіонат світу для Мессі", — цитує слова Ібрагімовича TyC Sports з посиланням на 433.
Нагадаємо, що матч 1/4 фіналу ЧС-2022 Нідерланди — Аргентина відбудеться у п'ятницю, 9 грудня, о 21:00 за київським часом. Слідкувати за подіями цього протистояння ви зможете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.