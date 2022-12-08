ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Шведський форвард вболіває за свого колишнього одноклубника по Барселоні Ліонеля Мессі.

Нападник Мілана Златан Ібрагімович дав прогноз на потенційного переможця чемпіонату світу-2022, що проходить у Катарі.

41-річний швед сподівається, що мундіаль виграє Ліонель Мессі та його збірна Аргентини.

"Я сподіваюся, що Аргентина виграє чемпіонат світу для Мессі", — цитує слова Ібрагімовича TyC Sports з посиланням на 433.

Нагадаємо, що матч 1/4 фіналу ЧС-2022 Нідерланди — Аргентина відбудеться у п'ятницю, 9 грудня, о 21:00 за київським часом. Слідкувати за подіями цього протистояння ви зможете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.