ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

У ПФФ спростували інформацію, що Кріштіану погрожував залишити збірну через непотрапляння до стартового складу на матч 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Швейцарії.

Напередодні у пресі з'явилася інформація про те, що лідер та капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду пригрозив залишити табір національної команди, коли дізнався про непотрапляння до стартового складу на гру 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Швейцарії.

Португальська федерація футболу поспішила спростувати цю інформацію.

"Новини, опубліковані в цей четвер, повідомляють, що Кріштіану Роналду погрожував залишити збірну під час розмови з тренером національної збірної Фернанду Сантушем.

Португальська федерація футболу запевняє, що капітан національної збірної Кріштіану Роналду жодного разу не погрожував залишити збірну під час чемпіонату світу в Катарі.

Кріштіану Роналду щодня досягає унікальних досягнень у таборі національної збірної та країни, які потрібно поважати, і які свідчать про безсумнівну ступінь його відданості національній команді.

До речі, ступінь самовідданості гравця, який провів найбільше матчів за збірну Португалії, була знову продемонстрована – в перемозі над Швейцарією в 1/8 фіналу ЧС-2022.

Національна збірна – гравці, тренери та структура ПФФ – з першого дня повністю віддана справі та повна ентузіазму в проведенні найкращого чемпіонату світу в історії збірної Португалії", — сказано в заяві Португальської федерації футболу на офіційному сайті.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі ЧС-2022 на збірну Португалії чекає зустріч із Марокко, яка відбудеться 10 грудня о 17:00. Слідкувати за подіями цього матчу ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.