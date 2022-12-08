ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Антуан традиційно добре виглядає за збірну.

Статистичний портал Opta виставив рейтинг футболістів мундіалю з найбільшою кількістю очікуваних асистів.

Лідером за цим показником на даний момент є Антуан Грізманн, що представляє національну збірну Франції.

Показник футболіста мадридського Атлетіко складає 2,7.

Далі в рейтингу йдуть представники Німеччини, Лерой Сане (1,9) та Йозуа Кімміх (1,5), що не дуже дивно, враховуючи те, що команда Фліка створила найбільше шансів на груповому етапі, а також Маркіньйос (1,1) та Крістіан Пулішич (1,1).

Після чвертьфінальних матчів ситуація також навряд чи кардинально зміниться, бо відрив дійсно дуже солідний.