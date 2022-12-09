ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер хорватів — про наступний поєдинок.

В рамках чвертьфінального поєдинку чемпіонату світу збірна Хорватії зіграє проти Бразилії.

Головний тренер хорватів Златко Далич вірить, що його команда може поборотися з Бразилією.

"Матч буде найскладнішим. Можу порівняти його з фіналом проти Франції у 2018 році. Чудовий суперник та відмінний виклик для нас. Ми провели 11 ігор на останніх двох чемпіонатах світу, з яких програли одну. Хотів би я, щоб даний матч відбувся трохи пізніше, але таке життя.

18 гравців не приїхали на цей чемпіонат світу, у порівнянні з попереднім. Нам потрібен час, щоб склад розвивався і дорослішав. Наш успіх потрапити у вісімку найкращих команд – колосальний. Ми хочемо більшого, і буде дивовижно, якщо нашій команді це вдасться.

Краще б це був фінал. Ми кілька разів зустрічалися з Бразилією і жодного разу не вигравали у них. Сподіваюся, ми зможемо зламати тенденцію. Ми не повинні задовольнятися виходом у чвертьфінал", — наводить слова Далича Reuters.

Матч Хорватія — Бразилія відбудеться 9 грудня о 17:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.