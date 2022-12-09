Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу, що відбувся 9 грудня 2022, 17:00.
Неймар проти Ліваковича, Getty Images
09 грудня 2022, 20:36
Збірна Хорватії сенсаційно стала першим півфіналістом чемпіонату світу-2022, здолавши збірну Бразилії.
Команди змогли обмінятись голами у додаткові 30 хвилин завдяки влучних пострілів Неймара та Петковича.
Коли справа перейшла у серію пенальті, то точнішими були хорвати. Дивіться огляд гри.
Хорватія — Бразилія 1:1 (4:2 – пен)
Голи: Петкович, 118 — Неймар, 105+1
Хорватія: Лівакович — Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса (Будімір, 110) — Ковачич (Маєр, 106), Брозович (Оршич, 114), Модрич — Пашалич (Влашич, 72), Крамарич (Петкович, 72), Перішич.
Бразилія: Аліссон — Мілітао (Алекс Сандро, 106), Тьяго Сілва, Маркіньйос, Данило — Пакета (Фред, 106), Каземіро, Неймар — Рафінья (Антоні, 56), Рішарлісон (Педро, 84), Вінісіус (Родріго, 64).
Попередження: Брозович, Петкович — Данило, Каземіро, Маркіньйос