ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець дуже задоволений виходом у півфінал ЧС-2022.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч висловився щодо перемоги над Бразилії у чвертьфіналі ЧС-2022.

"Вітаю хлопців, блискуча гра з першої до останньої хвилини, і ми вибили фаворитів. Це хорвати. Це Хорватія. Хорвати завжди виграють найважчі ігри. Я сказав, що ніколи не варто нас недооцінювати.

Гордість, мужність, віра, любов до батьківщини. Завдяки цьому ми завжди досягаємо успіху. Хлопці, вітаю з цим результатом, я дуже пишаюся. Це ще не кінець, ми йдемо далі".

"Ця перемога була для Хорватії. Кожен виклався по максимуму, а також дякую хлопцям на лаві запасних, які не вийшли. Вони всі живуть цією збірною.

Ця перемога для хорватського народу, нехай хорвати в усіх частинах світу насолоджуються цим. Я знаю, що ви любите нас, ми можемо зробити багато, і Хорватія показала це.

Хорватія у півфіналі двічі поспіль. А населення нашої країни лише 3 мільйони людей. Ці хлопці ненормальні", — цитує Даліча Croatiaweek.

Відео голів, огляд матчу Хорватія — Бразилія та серія пенальті вже доступні на Football.ua.