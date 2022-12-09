ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболіст висловився щодо вильоту бразильців.

Півзахисник збірної Бразилії Каземіро прокоментував виліт на стадії 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 від Хорватії.

"Усі поразки болючі, особливо коли ти йдеш до своєї цілі, мрії. Ми всі працювали чотири роки роботи заради цього моменту. Але так все вийшло.

Мені зараз дуже важко підібрати правильні слова, щоб описати ситуацію. Життя триває, так. Нам сумно, ми впевнені, що кожен у команді віддав усі сили.

Ми засмучені через те, як усе сталося. Перемога була в наших руках, але вислизнула в останній момент. Зараз потрібен спокій, а життя має слідувати своєю чергою", — сказав Каземіро в інтерв'ю UOL.

Відео голів, огляд матчу Хорватія — Бразилія та серія пенальті вже доступні на Football.ua.