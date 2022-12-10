ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу, що відбувся 10 грудня 2022, 17:00.

Збірна Марокко дещо сенсаційно пробилась у півфінал чемпіонату світу-2022. На стадії 1/4 фіналу африканська команда була сильніше за збірну Португалії.

Єдиний забитий м'яч, який вирішив долю цього поєдинку, прийшовся на 42 хвилину. Саме тоді Ен-Несірі вистрибнув вище за всіх та головою прошив ворота Кошти.

До вашої уваги відео голу та огляд матчу:

Марокко — Португалія 1:0

Гол: Ен-Несірі, 42



Марокко: Буну — Хакімі, Саїсс (Дарі, 58), Ель Ямік, Аттіят-Аллах — Унахі, Амрабат, Амалла (Кеддіра, 65) — Зієш (Жабран, 81), Ен-Несірі (Банун, 65), Буфаль (Абухляль, 81).



Португалія: Кошта — Далот (Орта, 79), Діаш, Пепе, Геррейру (Канселу, 51) — Б. Сілва, Невеш (Роналду, 52), Отавіо (Вітінья, 69) — Фернандеш, Рамуш (Леау, 69), Феліш.



Попередження: Дарі, Кеддіра — Вітінья



На 90+3-й хвилині був вилучений Валід Кеддіра (Марокко) (друге попередження).