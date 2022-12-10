ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець дав інтерв'ю після матчу із Марокко.

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш висловився про виліт команди з ЧС-2022 на стадії 1/4 фіналу від Марокко (0:1).

"Перший тайм був дуже складний. Марокко у першому таймі робило все, щоб ускладнити нам ситуацію, тому моїм футболістам знадобилося багато часу на те, щоб увійти до гри.

Ми бажали вийти в 1/2 фіналу, дуже сильно цього хотіли. Але, не вийшло. Ми мали гольові моменти, гравці були впевнені у собі, але, чомусь, не змогли зіграти у повну силу.

Футболісти підготувались добре до цього поєдинку. Вони старалися, але не впорались".

Також Сантуш прокоментував рішення залишити Кріштіану Роналду на лаві для запасних на гру проти Марокко.

"Ви бачили, як команда зіграла проти Швейцарії без Роналду. Тому я не жалкую, що і сьогодні він був у запасі. Роналду — великий футболіст, але іноді потрібно приймати рішення розумом, а не серцем.

Стратегічно це було одне з найскладніших рішень. Я не можу покладатися на серце, ухвалюючи рішення щодо команди. Це не означає, що Роналду більше не є сильним гравцем", — сказав фахівець.

Відео забитого голу та огляд матчу між Марокко та Португалією вже доступне на Football.ua.