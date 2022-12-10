ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу, що відбувся 10 грудня 2022, 21:00.

В останньому чвертьфінальному матчі чемпіонату світу-2022 збірна Франції переграла збірну Англії з рахунком 1:2.

Вихід у півфінал французам забезпечили взяття воріт від Чуамені у першому таймі та Жиру у другому. Гаррі Кейн зміг реалізувати один з двох пенальті.

Відео голів та огляд гри:

Англія — Франція 1:2

Голи: Кейн, 54 (пен.) — Чуамені, 17, Жиру, 78

На 84-й хвилині Гаррі Кейн (Англія) не забив пенальті (промах).

Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз (Гріліш, 90+8), Магвайр, Шоу — Гендерсон (Маунт, 80), Райс, Беллінгем — Сака (Стерлінг, 80), Кейн, Фоден (Рашфорд, 85).



Франція: Льоріс — Кунде, Варан, Упамекано, Т. Ернандес — Чуамені, Рабьо — Дембеле (Коман, 80), Грізманн, Мбаппе — Жиру.



Попередження: Магвайр — Грізманн, Дембеле, Т. Ернандес