ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболіст висловився щодо майбутніх матчів змагання.

Захисник збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк відповів на запитання журналіста про шанси виграти чемпіонат світу-2022 в Аргентини.

"Мені все одно, хто виграє чемпіонат світу. Я не буду більше його дивитись", — різко відповів футболіст.

Нагадаємо, що саме Аргентина перемогла Нідерланди у серії пенальті в 1/4 фіналу чемпіонату світу.

Після цього матчу ФІФА порушила справи проти аргентинської та нідерландської асоціацій.

У півфіналі мундіалю Аргентина протистоятиме збірній Хорватії. Матч відбудеться у вівторок, 13 грудня, о 21:00.