ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Захисник вважає 37-річного футболіста важливою складовою збірної.

Пепе вважає Кріштіану Роналду вкрай важливим футболістом збірної Португалії, порівнявши його із прапором своєї країни.

"Роналду добре провиявив себе. Він прапор Португалії, який простягається у всіх куточках світу.

Його викликали до збірної, він зробив свій внесок. Потрібно подякувати йому та всім нашим партнерам по команді, які намагалися щосили, викладалися по максимуму і були доступні для тренера.

Коли все так, буває набагато простіше", — наводить слова Пепе O'Jogo.

Нагадаємо, що нині Роналду перебуває без клубу після скандального інтерв'ю.