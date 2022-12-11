ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться онлайн-трансляцію поєдинку між збірними Аргентини та Хорватії.

У півфінальному протистоянні чемпіонату світу-2022 в Катарі поміж собою зіграють збірні Аргентина та Хорватія.

Команда Ліонеля Скалоні на груповому етапі в рамках квартету C розпочала с сенсаційної поразки від Саудівської Аравії, проте потім випередила азійську збірну, а також Польщу та Мексику, після чого послідовно вибивала в плей-оф Австралію (2:1) та Нідерланди (2:2, 4:3 – пен.).

Футболісти Златко Далича розпочали з нічиєї проти Марокко (0:0) в групі F, у складі якої перебували також Бельгія та Канада, і в підсумку посіли другу сходинку, після африканської збірної. На стадії плей-оф хорватам траплялись на шляху представники Японії (1:1, 3:1 – пен.) та Бразилії (1:1, 4:2 – пен.).

Що цікаво — останнього разу ці дві збірні зустрічались на груповому етапі мундіалю-2018, і "картаті" рознесли "альбіселесте" с рахунком 3:0, виграли групу D, після чого тільки в фіналі їх зупинила Франція.

Аргентина при цьому й досі залишається чинним володарем Копа Америка.

Онлайн-трансляція матчу Аргентина — Хорватія:

Заявка збірної Аргентини

Воротарі: Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Херонімо Рульї (Вільярреал), Франко Армані (Рівер Плейт).

Захисники: Науель Моліна (Атлетіко), Гонсало Монтьєль (Севілья), Крістіан Ромеро (Тоттенгем), Херман Песселя (Бетіс), Ніколас Отаменді (Бенфіка), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед), Маркос Акунья (Севілья), Ніколас Тальяфіко (Ліон), Хуан Фойт (Вільярреал).

Півзахисники: Родріго де Пауль (Атлетіко), Леандро Паредес (Ювентус), Алексіс Мак Аллістер (Брайтон), Гідо Родрігес (Бетіс), Папу Гомес (Севілья), Енцо Фернандес (Бенфіка), Ексекіель Паласіос (Баєр).

Нападники: Анхель Ді Марія (Ювентус), Лаутаро Мартінес (Інтер), Хуліан Альварес (Манчестер Сіті), Анхель Корреа (Атлетіко), Тьяго Альмада (Атланта Юнайтед), Пауло Дібала (Рома), Ліонель Мессі (ПСЖ).

Заявка збірної Хорватії

Воротарі: Домінік Лівакович (Динамо Загреб), Івіца Івушич (Осієк), Іво Грбич (Атлетіко).

Захисники: Домагой Віда (АЕК), Деян Ловрен (Зеніт), Борна Баришич (Рейнджерс), Йосип Юранович (Селтік), Йоско Гвардіол (Лейпциг), Борна Соса (Штутгарт), Йосип Станишич (Баварія), Мартін Ерлич (Сассуоло), Йосип Шутало (Динамо Загреб).

Півзахисники: Лука Модрич (Реал), Матео Ковачич (Челсі), Марсело Брозович (Інтер), Маріо Пашалич (Аталанта), Нікола Влашич (Торіно), Ловро Маєр (Ренн), Крістіан Якич (Айнтрахт Франкфурт), Лука Сучич (Зальцбург).

Нападники: Іван Перишич (Тоттенгем), Андрей Крамарич (Гоффенгайм), Бруно Петкович (Динамо Загреб), Міслав Оршич (Динамо Загреб), Анте Будимир (Осасуна), Марко Лівая (Хайдук Спліт).

За версією букмекерів, фаворитом матчу є південноамериканська команда. Так, на перемогу Аргентини можна поставити з коефіцієнтом 1,78, а успіх Хорватії оцінюється в 5,50. Нічийний результат в основний час оцінюється коефіцієнтом 3,40.

Нагадаємо, матч Аргентина — Хорватія відбудеться 13 грудня о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.