ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022.

У рамках 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 на нас чекає протистояння між збірними Аргентини та Хорватії.

АРГЕНТИНА — ХОРВАТІЯ

СУБОТА, 13 ГРУДНЯ, 21:00. ЛУСАІЛ СТЕДІУМ, ЛУСАІЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЬ ОРСАТО (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO, СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Збірна Аргентини підходить до поєдинку з великими надіями на фінал. Усі в команді дуже хочуть, щоб Ліонель Мессі наприкінці кар'єри все ж таки зміг додати у свій трофейний зал кубок чемпіонату світу. На стадії групового етапу аргентинці зустрічались з Польщею, Саудівською Аравією та Мексикою. Не дивлячись на провальний початок (поразка від аравійців), команда Ліонеля Скалоні зібралась та вийшла з першого місця в групі.

На стадії 1/8 фіналу турніру аргентинська команда зустрічалась з Австралією та здобула перемогу з рахунком 2:1. Вже у чвертьфіналі збірна Аргентини грала проти Нідерландів та в серії пенальті пройшла далі. Протистояння з "помаранчевими" вийшло дуже "спекотним. В обидвох команд залишились питання до арбітра Матеу Лаоса. Крім того, аргентинцям дуже не сподобалась поведінка супротивників, які провокували під час пробиття пенальті.

Подивимось, як сильно минулий матч вплинув на психологічний стан команди. Звичайно, аргентинські гравці втомились, адже відіграли 120 хвилин, але вони й втратили багато емоцій через сутички з нідерландцями. Особливо розголосу отримала історія, де Лео Мессі неприємно висловився вбік Вегхорста, але головне, в аргентинців є єдність, яка їм дуже допомагає, вони готові битись за свого лідера.

Збірна Хорватії намагається вдруге поспіль потрапити в фінал чемпіонату світу. Звичайно, це можна буде вважати справжньою сенсацією, якщо команда Далича зможе пробитися в вирішальну гру. Але з іншого боку, чому б ні? Хорвати мають відповідний досвід для того, щоб дістатись фіналу. Бразилію вони вже вибили з турніру, чим Аргентина краще?

Головною задачею для хорватів буде стримати Лео Мессі, який має дуже великий вплив на успіхи своє збірної. Хорвати мають досвідчений та дуже сильний центр поля, який може перекрити простір Мессі, тому всі шанси є.

Збірна Хорватії, своєю чергою, грала в одному квартеті зі збірними Канади, Марокко та Бельгії. Нічийний результат з марокканцями виглядав невдачею, проте надалі африканська команда показала, що її треба поважати.

Далі хорвати не залишили шансів збірній Канади, вигравши з рахунком 4:1. В завершальному поєдинку проти Бельгії команда Далича втримала нічийний результат завдяки не кращій реалізації Ромелу Лукаку. В 1/8 фіналу турніру хорвати зіграли внічию з японцями, але більш вдало провели серію пенальті.

23.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 1 ТУР 12:00 Марокко 0:0 Хорватія 27.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 2 ТУР 18:00 Хорватія 4:1 Канада 01.12.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 3 ТУР 17:00 Хорватія 0:0 Бельгія 05.12.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ ПЛЕЙ-ОФ, 1/8 17:00 Японія 1:1 Хорватія 09.12.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ ПЛЕЙ-ОФ, 1/4 17:00 Хорватія 1:1 Бразилія

Вже у чвертьфіналі хорватська збірна грала проти Бразилії. Шанси Хорватії оцінювались не дуже високо, проте команда змогла втримати нічию в основний та додатковий час, а в серії пенальті знову була напрочуд влучною.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Ліонель Скалоні. Так, на перемогу Аргентини пропонується коефіцієнт 1,92, тоді як потенційний успіх Хорватії оцінюється показником 4,78. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,35.

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