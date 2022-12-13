Аргентина — Хорватія. Історія протистояння

ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з Parimatch Ukraine представляють до вашої уваги історію зустрічей команд, що сьогодні зіграють на чемпіонаті світу, який проходить у Катарі.

Чемпіонат світу в Катарі досяг стадії півфіналів, і вже сьогодні за місце у вирішальному матчі зіграють збірні Аргентини та Хорватії. Parimatch Ukraine оцінює шанси аргентинців набагато вище і дає на їх вихід у фінал коефіцієнт 1,40.

Перша зустріч “шашкових” та “альбіселестес” відбулася на ЧС-1998. Це був легендарний турнір не те що для хорватського футболу, а для Хорватії загалом, але якраз зустріч із аргентинцями жодного помітного сліду в історії не залишила. Це був третій тур групового етапу, обидві команди взяли максимум очок з ямайцями та японцями й достроково вийшли до плей-оф. Боротьба за перемогу у групі? Велике питання, чи потрібна вона була комусь – з огляду на те, що переможець матчу виходив по сітці плей-оф на Англію, а той, хто програв, на Румунію...

Одразу варто зауважити: дублів, як у матчі Англії та Бельгії на ЧС-2018, глядачі не побачили. На поле стадіону в Бордо вийшли Шукер з Просінечки і Бобаном, й Батістута з Вероном, й інші зірки. Але зрозуміло, що справою життя та смерті для обох суперників ця гра не була. У досить нудній грі єдиний гол провів Маурісiо Пінеда, для якого це вийшов єдиний гол за збірну в принципі. Аргентинці змогли обіграти Англію, але потім вилетіли від голландців — а “шашкові” обіграли румунiв (це, до речі, був той самий матч, коли ті пофарбувалися в рудий), німців, тих же голландців і здобули бронзові медалі.

Наступна зустріч аргентинців з хорватами відбулася через двадцять років. Збірна Аргентини вкотре приїхала за титулом для Мессі та розглядалася як один із головних претендентів на “золото”. На тлі цього хорвати, які на ЧС у принципі пробилися насилу (всі пам'ятають той матч на “Олімпійському”, коли “шашкових” навіть нічия не влаштовувала – і лише перемога давала шанс на плей-оф?) виглядали блідо. Звичайно ж, під посиленим прицілом камер були Лука Модрич та Ліонель Мессі: лідери Барселони та Реала, які тоді задавали тон у європейському футболі.

І Модрич виграв суперництво двох “десяток” начисто. В аргентинців у центрі поля не виходило абсолютно нічого, вони змушені були сподіватися на оборону... яка їх якраз і підвела. Багато хто роками дивувався, чому в основі збірної Аргентини грає Серхіо Ромеро, який ніяк не міг стати основним у будь-якому клубі – але коли Ромеро отримав травму, в саме той час його змінник Віллі Кабальєро припустився грубого ляпу. Фактично Ребич відкрив рахунок саме після передачі аргентинського воротаря.

І все ж таки не хочеться пов'язувати успіх хорватів тільки з невдачами аргентинців. Та збірна Хорватії була просто дуже гарна: ідеально контролювала центр поля, мала в своєму розпорядженні класного, дуже класного Манджукича в атаці і добирала своє в обороні за рахунок фірмової балканської самовідданості. Матч з Аргентиною закінчився 3:0, за повної переваги команди Далича.

В принципі, ця гра стала символом виступу на турнірі загалом – що команд, що їх лідерів. Збірна Хорватії дійшла до фіналу, а аргентинці вилетіли вже на стадії 1/8. Мессі, крім провалу з хорватами, не забив пенальті ісландцям і, загалом, безславно провів чемпіонат – Модрич же зіграв так, що наприкінці року отримав Золотий м'яч.

З урахуванням товариських матчів команди зіграли п'ять разів. Кожна з команд виграла двічі, одного разу було зафіксовано нічию.