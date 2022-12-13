ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Наставник орієнтований на максимальний результат.

Головний тренер збірної Марокко Валід Реграгі заявив, що Марокко хоче виграти чемпіонат світу-2022.

"Ми хочемо вийти у фінал і виграти його. Ми готові на все заради цієї мети. Завтра ми зіграємо з неймовірною енергією.

Ми не збираємося говорити, що задоволені виходом до півфіналу. Це, можливо, єдиний шанс перемогти на чемпіонаті світу. Ми не втомилися. Завтра ми багато бігатимемо.

Я хочу, щоб ми зіграли у фіналі. Сподіваюся, Франція поставиться до нас неповажно. Якщо це буде не так, нам буде складно", — наводить слова Реграгі RMC Sport.

Матч Франція – Марокко пройде 14 грудня о 21:00 за київським часом.