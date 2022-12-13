ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу, що відбувся 13 грудня 2022, 21:00.

У рамках півфіналу чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини не відчула проблем у матчі проти збірної Хорватії (3:0).

У першому таймі, незважаючи на непогану гру від хорватів, Аргентина два рази засмутила Ліваковича. Спочатку це зробив Мессі, а після Альварес. Крапку було поставлено у другому таймі Альваресом, який оформив дубль.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Аргентина — Хорватія 3:0

Голи: Мессі, 34 (пен.), Альварес, 39, 69



Аргентина: Е. Мартінес — Моліна (Фойт, 87), Ромеро, Отаменді, Тальяфіко — Де Пауль (Паласіос, 74), Паредес (Лісандро Мартінес, 62), Фернандес, Мак Аллістер (Корреа, 86) — Мессі, Альварес (Дібала, 74).



Хорватія: Лівакович — Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса (Оршич, 46) — Ковачич, Брозович (Петкович, 50), Модрич (Маєр, 81) — Пашалич (Влашич, 46), Крамарич (Лівая, 72), Перішич.



Попередження: Отаменді — Лівакович, Ковачич