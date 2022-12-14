ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Іспанський фахівець не став розкривати ім'я цього гравця.

Колишній головний тренер національної збірної Іспанії Луїс Енріке, який залишив свою посаду після вильоту від Марокко до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022, розповів, яке б зі своїх рішень він змінив під час катарського мундіалю.

"Мені потрібно було залишити одного гравця вдома. Я не говоритиму, хто це, але в результаті він не дав того, чого я від нього очікував.

Я повинен був викликати іншого гравця замість нього", — цитує слова Луїса Енріке Voetbal International.

Нагадаємо, раніше Енріке заявляв, що мав надати більше ігрового часу Пабло Сарабії.