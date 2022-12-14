Команди зустрічались між собою на цьому мундіалі.
Хорватія та Марокко. Getty Images
14 грудня 2022, 23:25
Збірна Хорватії у півфіналі ЧС-2022 проступилась Аргентині (0:3), а збірна Марокко на цій стадії програла Франції із рахунком 0:2.
Тому саме Марокко та Хорватія розіграють між собою бронзові медалі чемпіонату світу-2022. Матч відбудеться 17 грудня на стадіоні Халіфа Інтернешнел о 17:00 за київським часом.
Нагадаємо, що команди вже зустрічались на груповому етапі ЧС-2022, представляючи квартет F. Їх матч завершився унічию — 0:0.