ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда Дідьє Дешама приєдналася до компанії Італії, Бразилії, Нідерландів, Німеччини та Аргентини.

У півфіналі чемпіонату світу-2022 збірна Франції впевнено обіграла Марокко з рахунком 2:0 і у вирішальному матчі мундіалю зустрінеться з Аргентиною.

Варто зазначити, що завдяки цій перемозі підопічні Дідьє Дешама стали шостою командою в історії, якій вдалося вийти у фінал чемпіонату світу двічі поспіль.

Раніше це вдавалося лише Італії (1934, 1938), Бразилії (1958, 1962), Нідерландам (1974, 1978), Аргентині (1986, 1990) та Німеччині (1982, 1986, 1990).

З усіх цих команд стати чемпіоном світу двічі поспіль вдавалося лише Італії та Бразилії.

Дивитися відео голів та огляд матчу Франція — Марокко ви можете на Football.ua.