ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець висловився про перемогу над Марокко.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував перемогу над Марокко у півфіналі ЧС-2022 (2:0).

У фіналі турніру в Катарі збірна Франції захищатиме титул чемпіонів світу проти збірної Аргентини.

"Всі розуміли, наскільки це був важливий матч. Буде ще один — останній. Вже місяць ми разом із гравцями. На чемпіонаті світу просто не буває. Але ми відчуваємо радість. Мої гравці та команда винагороджені за успіх.

У неділю ми поборемося за титул проти Аргентини. Потрібно використовувати кожен момент протягом дня, щоб по-справжньому оцінити та насолодитися тим фактом, що ми там. Через чотири дні ми гратимемо за титул чемпіона світу.

Ми насолоджуватимемося цим тут і зараз і готуватимемося до останнього матчу цього чемпіонату світу", — сказав Дешам у коментарі FIFA.

Відео голів та огляд матчу Франція — Марокко дивіться на Football.ua.