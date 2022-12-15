ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Французький голкіпер — про перемогу над Марокко у півфіналі ЧС-2022.

У півфіналі чемпіонату світу-2022 збірна Франції впевнено обіграла Марокко з рахунком 2:0 і у вирішальному матчі мундіалю зустрінеться з Аргентиною.

Голкіпер французької команди Уго Льоріс поділився емоціями від результату цього протистояння.

"Ми втомлені, але задоволені собою. У нас є золота можливість увійти в історію Франції, це другий фінал за чотири роки.

Завтра ми вже повинні почати відновлення. Аргентина – велика команда. Вони показали, наскільки конкурентоспроможні. У них є Мессі, який уособлює цей спорт. Є все для чудового матчу, але спробуємо здобути позитивний результат", — цитує слова Льоріса L’Equipe.

Дивитися відео голів та огляд матчу Франція — Марокко ви можете на Football.ua.