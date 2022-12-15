ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Голкіпер Марокко прокоментував поразку в півфіналі чемпіонату світу-2022.

Напередодні збірна Франції зупинила дивовижну ходу національної команди Марокко раундом плей-оф чемпіонату світу-2022 на стадії півфіналу (2:0), відправивши африканський колектив до матчу за третє місце.

Франція — Марокко 2:0 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу-2022

Воротар "атласних левів" Яссін Буну після завершення гри розповів про власні враження від побаченого на полі.

"На жаль, ми не змогли здійснити мрію про вихід у фінал, але ми пишаємося нашою грою. Швидкий пропущений гол на початку матчу трохи ускладнив те, що ми планували зробити.

Ми хотіли зіграти в фіналі, але цього так і не сталось. Ось і все, що можна сказати про цю гру.

Довелось зіткнутись із командою, яка дуже добре грає в захисті, і якій вдалось покарати нас за необачність перед власним штрафним.

Попри все, я дуже пишаюся своїми товаришами по команді. Те, що ми зробили на цьому турнірі, — неймовірно. До матчу ми думали, що зможемо дійти до фіналу, проте щасливі тільки від того, що можемо належати до цієї четвірки найкращих команд.

Сьогодні Франція виглядала як Марокко в попередніх матчах, але у них все ж таки більш якісні гравці", — заявив марокканський виконавець.

Матч за третє місце чемпіонату світу-2022 збірна Марокко зіграє проти Хорватії 17 грудня, о 17:00.