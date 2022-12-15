Голкіпер Марокко прокоментував поразку в півфіналі чемпіонату світу-2022.
Яссін Буну, Getty Images
15 грудня 2022, 08:24
Напередодні збірна Франції зупинила дивовижну ходу національної команди Марокко раундом плей-оф чемпіонату світу-2022 на стадії півфіналу (2:0), відправивши африканський колектив до матчу за третє місце.
Франція — Марокко 2:0 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу-2022
Воротар "атласних левів" Яссін Буну після завершення гри розповів про власні враження від побаченого на полі.
"На жаль, ми не змогли здійснити мрію про вихід у фінал, але ми пишаємося нашою грою. Швидкий пропущений гол на початку матчу трохи ускладнив те, що ми планували зробити.
Ми хотіли зіграти в фіналі, але цього так і не сталось. Ось і все, що можна сказати про цю гру.
Довелось зіткнутись із командою, яка дуже добре грає в захисті, і якій вдалось покарати нас за необачність перед власним штрафним.
Попри все, я дуже пишаюся своїми товаришами по команді. Те, що ми зробили на цьому турнірі, — неймовірно. До матчу ми думали, що зможемо дійти до фіналу, проте щасливі тільки від того, що можемо належати до цієї четвірки найкращих команд.
Сьогодні Франція виглядала як Марокко в попередніх матчах, але у них все ж таки більш якісні гравці", — заявив марокканський виконавець.
Матч за третє місце чемпіонату світу-2022 збірна Марокко зіграє проти Хорватії 17 грудня, о 17:00.